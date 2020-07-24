ВСУ разбомбили водопровод в Донбассе под визит швейцарского спонсора

24.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

ВСУ миномётным огнём повредили водопровод в ДНР в отместку за погибших иностранных наёмников-диверсантов.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник продолжает вести целенаправленный террор населения республики. Украинские командиры, используя сезонные погодные условия, стремятся создать на территории Донбасса гуманитарную катастрофу, выводя из строя объекты критически важной гражданской инфраструктуры.

Так, командир 35 бригады преступник Палас посчитал, что выведение из строя водопровода «Северский Донец – Донбасс», участок которого проходит в зоне ответственности его формирования, позволит реабилитироваться в глазах командования ООС и ВМС, за потерянных ранее в результате провальной диверсионной вылазки подчиненных боевиков», – заявил Астрахань.

По его словам, при этом комбригом не было учтено, что данный водопровод обеспечивает питьевой водой население, находящееся по обе стороны линии боевого соприкосновения, а его действия являются преступлением против мирного населения Донбасса.

«В штабе ООС, признавая свой просчет и очередную бесконтрольную инициативу Паласа, согласились предоставить режим прекращения огня для проведения ремонтно-восстановительных работ в указанном районе. В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденного участка водопровода», – добавил представитель ведомства.

Ситуацию с попытками ВСУ повредить жизненно важную инфраструктуру прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.

«Кощунство высшей степени. Буквально вчера утром ВСУ разбомбили три напорных канала «Воды Донбасса», из-за чего многие города региона были лишены воды. А сегодня утром президент Швейцарии в присутствии Зе пообещала выделить деньги на обеспечение… «Воды Донбасса». То есть для того канал и разбомбили? Под визит спонсора?» – написал Корнилов у себя в Telegram-канале.