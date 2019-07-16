У Зеленского ищут консенсус по однополым бракам

16.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В партии «Слуга народа», ориентированной на президента Зеленского, идут серьезные дискуссиям по вопросу отношения к однополым бракам и легализации марихуаны.

Об этом в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил глава партии Дмитрий Разумков.

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«Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что каким бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность», – сказал Разумков.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что хотел бы легализовать марихуану и проституцию.