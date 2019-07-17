У Зеленского хотят еще больше украинизации
Вступивший в силу «мовный закон», нарушающий права русскоязычных граждан Украины, нужно усилить дополнительными законодательными новациями.
Об этом в эфире «24 канала» заявил кандидат в депутаты, советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Подчёркиваю, что мы всячески поддерживаем всесторонне развитие украинского языка, но мы считаем, что у нас, в том числе и в этом законе, слишком мало механизмов её настоящей, действенной поддержки, поддержки украинской книжки, образования, украинского кино, сериалов, песни. Возможно, это надо прописать в другом законе.
Относительно квот, то у меня и моих коллег такая позиция очень простая – национальные медиа должны вещать на украинском языке, и здесь нечего обсуждать», – сказал советник Владимира Зеленского.
Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-глава предвыборного штаба Владимира Зеленского, руководитель партии «Слуга народа», политтехнолог Дмитрий Разумков дал понять, что ассимиляция русскоязычного населения будет проводиться более изощренными методами, нежели при прежнем режиме.
Спасибо!
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