У Зеленского не хватит политической воли отменить запрет на российские соцсети

13.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Отменить блокировку «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», «Mail.ru» и других российских сайтов означало бы для президента Украины Владимира Зеленского признать очевидность неэффективности данных ограничений, однако он никогда на такое не осмелится.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Перед очередным показательным выбором оказался президент Украины Зеленский. Всего через два дня истекает срок действия указа его предшественника об ограничении работы ряда российских интернет-ресурсов – и развитие ситуации может стать лакмусовой бумажкой для общества.

Указом вводилось в действие решение СНБО, в соответствии с которым сроком на три года с 15 мая 2017 года на территории Украины блокировались сайты «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru» и многие другие. Чтобы продлить ограничения, необходимо провести заседание СНБО, а президенту – поставить подпись под новым указом», – заявил Муратов.

По его словам, с одной стороны, подписав соответствующий документ, Зеленский вновь распишется в беспомощности и предательстве ожиданий голосовавших за президента-миротворца избирателей, с другой – не продлив запрет, он в очередной раз навлечет на себя гнев национал-радикального меньшинства.

«Конечно, большинство украинцев, все равно пользуются российскими интернет-ресурсами посредством VPN-технологий, для того чтобы продолжить общение со своими друзьями и родственниками, проживающими за пределами Украины, в том числе и в Донецкой Народной Республике. Однако, признать очевидное, и отменить неэффективные запреты президенту Зеленскому не хватает смелости», – добавил общественник.

«Политическая воля – вот то, чего не хватает Зеленскому. В результате все его пафосные реформистские заявления остаются пустословием и популизмом, прикрытием для упорно продолжаемой тупиковой политики, навязанной западными кураторами», – заключил Муратов.