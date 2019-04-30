У Зеленского не осталось ходов – надо сносить фигуры

30.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, получив на выборах очень высокие результаты, должен действовать быстро и решительно, без оглядки на Конституцию.

В ином случае, опомнившиеся политические противники урежут ему полномочия и превратят в церемониальную фигуру.

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Об этом в эфире белорусского телеканала «ОНТ» заявил политолог Вадим Елфимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президенту Зеленскому, если он хочет быть самостоятельным президентом, сегодня нужно идти вне рамок Конституции Украины. Потому, что он куцый президент, а сейчас Порошенко хотел ещё больше урезать его полномочия.

Ожидания, которые есть у населения, Зеленский сможет осуществить только тогда, когда он изменит всю политическую ситуацию, которая есть в стране. Я бы, на его месте, сделал решительные шаги. В первую очередь надо досрочно распускать Раду. У него сейчас есть электоральный подъём, карт-бланш от народа, и это самое главное – он легитимный и легальный», – отметил Елфимов.

Также заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского из Турции, подчеркнул, что шоумен ведёт себя на редкость бездарно.

«Я не чувствую сейчас в этом человеке победителя с 73%. Это не слова президента, я вижу их себе по-другому. Нужно не просто говорить, а ставить условия, цели, задачи, назначать день, вызывать председателя ООН. Вновь избранный президент, получивший огромное доверие, поэтому он должен действовать. А он из Турции: «У нас всё будет 100%, всё будет хорошо». Не верю», – сказал он.