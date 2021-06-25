У Зеленского не получилось казаться «резким» – он выглядит как торгаш

Вчерашнее интервью Владимира Зеленского выглядит как шантаж Запада и попытка выторговать себе компенсацию за строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Богдан Безпалько.

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По словам эксперта, эти попытки не приведут к успеху, равно как и желание Зеленского разговаривать на равных с Францией и Германией.

«Интервью Зеленского – это шантаж государства, которое не является субъектным. Это даже можно назвать торговлей, как на рынке. Во-первых, на равных Германия и Франция с Украиной разговаривать не смогут в силу объективных причин. Во-вторых, потому что Украина погрузила свою территорию в гражданскую войну с потерей одного из регионов. Поэтому ни о каком равном статусе между Украиной с одной стороны, и Германией, Францией с другой стороны речь идти не может.

Поторговаться – да, он пытается. Украина пытается получить какую-то компенсацию за строительство «Северного потока-2», поэтому я расцениваю все эти заявления как попытку получить хоть что-нибудь от Германии и Франции», – заявил Безпалько.