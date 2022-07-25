У Зеленского не советуют рассчитывать на немецкие системы ПВО

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Новости Украины

Все немецкие СМИ пестрят новостями о передаче Украине систем ПВО «IRIS», однако это не военная помощь, а покупка оружия, которое, к тому же, ещё находится в разработке.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе совместного эфира с бежавшим в Литву либеральным адвокатом Марком Фейгиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очередная информация про германские поставки системы ПВО «IRIS». 11 систем. Вроде как задерживаются, немецкая пресса пишет», – сообщил Фейгин.

«Это элемент внутригерманских разборок. Могу сказать, что я всерьёз это не воспринимаю», – сказал Арестович.

Он напомнил, что эти ПВО ещё не даже не произведены, а потому вопрос об их задержке отпадает автоматически.

«Их физически не существует, этих систем. Их надо произвести на заводе. 11 штук не производится ни за месяц, ни за два, ни за три. Когда произведутся, тогда и будут поставлять», – констатировал советник Зе-офиса.

«Это всё игра на трактовках и заголовках. Нужно обязательно, чтобы была сенсация, чтобы ни один день не прошёл даром, что-то задержал, потом разрешил. … Надо же понимать, что это такое оружейный контракт. Это не поставки помощи. Это мы купили. А теперь представь, что мы купили, а они не передали. Какая репутация будет у немцев после этого? Это же не помощь, хочу даю, хочу не даю. Это покупка. На оружейном рынке все страны внимательно смотрят, что Германия произвела, мы законно купили, а они взяли и не передали. Это что такое? Кто после этого будет Германию считать надёжным поставщиком?» – объяснил Арестович.