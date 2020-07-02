У Зеленского недовольны Францией за визит евродепутатов в Крым

02.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна требовать от французской власти реакции на посещение политиками этой страны Крыма, а также ввести против них санкции.

Об этом в эфире телеканала ATR заявила депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» и делегации в ПАСЕ Марина Бардина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины что является позитивным – то, что это не официальная делегация Европарламента. То, что Европарламент дал свою публичную позицию о непризнании вообще результатов этого голосования, которое происходит на территории украинского Крыма, и что те депутаты Франции, которые ехали, об этом мне кажется, более логично и правильно коммуницировать с представителями французской власти, с послом…

Поскольку Европарламент сказал: «Нет, это не наша инициатива», то правильнее идти к французам и говорить с ними… Мы должны коммуницировать с коллегами французами, которые поддерживают Украину в наших стремлениях вернуть назад наши территории и осуждать такую захватническую политику Российской Федерации, и снова-таки, использовать возможности санкции относительно таких людей», – заявила Бардина.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Крым прибыла группа депутатов Европарламента, политических экспертов и представителей международных организаций из Франции, Германии, Болгарии и Швеции.