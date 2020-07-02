02.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Крым, Политика, Россия, Украина, Франция
Просмотров:

У Зеленского недовольны Францией за визит евродепутатов в Крым


Украина должна требовать от французской власти реакции на посещение политиками этой страны Крыма, а также ввести против них санкции.

Об этом в эфире телеканала ATR заявила депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» и делегации в ПАСЕ Марина Бардина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для Украины что является позитивным – то, что это не официальная делегация Европарламента. То, что Европарламент дал свою публичную позицию о непризнании вообще результатов этого голосования, которое происходит на территории украинского Крыма, и что те депутаты Франции, которые ехали, об этом мне кажется, более логично и правильно коммуницировать с представителями французской власти, с послом…

Поскольку Европарламент сказал: «Нет, это не наша инициатива», то правильнее идти к французам и говорить с ними… Мы должны коммуницировать с коллегами французами, которые поддерживают Украину в наших стремлениях вернуть назад наши территории и осуждать такую захватническую политику Российской Федерации, и снова-таки, использовать возможности санкции относительно таких людей», – заявила Бардина.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Крым прибыла группа депутатов  Европарламента, политических экспертов и представителей международных организаций из Франции, Германии, Болгарии и Швеции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть