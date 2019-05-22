22.05.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня
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У Зеленского обещают России политику «кнута и пряника»

Призыв Владимира Зеленского к США усилить санкции против России – ответ на молчание Москвы на, якобы, озвученные ранее командой нового украинского президента инициативы по переговорам относительно освобождения военнопленных.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил новый глава президентской администрации Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны двигаться к цели. А для достижения цели все доступные способы для нас приемлемы. Для нас первый вызов для себя – освободить наших военнопленных.

Как мы знаем, есть два способа – кнута и пряника.

С одной стороны, мы, конечно, посылаем все сигналы, делаем это открыто и медийно, и власти России. Что мы готовы разговаривать и мы готовы к компромиссам. Пока что нет никаких сигналов, что они на это соглашаются.

Ну и, конечно, что мы должны идти и другим путем – кнута. Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они, все-таки, принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам.

Наша позиция – мы готовы идти на встречу, решать этот конфликт мирно, – она много раз озвучивалась», – сказал Богдан.

«Я очень взволнован, что с первых дней усложняется диалог с Кремлем… Вчера не было никакой необходимости делать такое заявление», – не согласился с чиновником депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

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