У Зеленского оказалось лишь кинематографическое понимание реальности

22.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

У нового президента Украины Владимира Зеленского пока есть только обещания, но нет четкого плана действий.

Об этом «Коммерсанту» заявил глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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По его словам, заявив о планах менять буквально все, ни Зеленский, ни члены его команды не ответили на вопрос, как именно они намерены это делать.

«Плана у Зеленского нет. Есть понимание того, что так жить нельзя. Легковесное кинематографическое понимание реальности. Зеленский политически «расстрелял»парламент, а дальше будет смотреть, что делать», – говорит политолог.

Также он считает, что у нового президента, например, нет «ясного понимания того, как можно закончить войну».

«Есть лишь контурная карта, но не дорожная», – резюмирует Карасев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Зеленский издал указ о досрочных выборах в ВР, которые пройдут 21 июля.