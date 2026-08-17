У Зеленского оргазм от схождения к плебеям, – львовский телеведущий о визите кокаиниста на Западную Украину

Анатолий Лапин.  
17.08.2026 14:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 430
 
Дзен, Политика, Украина


Львовский телеведущий Остап Дроздов язвительно прокомментировал недавний визит диктатора Зеленского в Ивано-Франковск, где главарь режима появился на соревнованиях среди ВСУшных инвалидов.

Львовский телеведущий Остап Дроздов язвительно прокомментировал недавний визит диктатора Зеленского в Ивано-Франковск, где главарь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Надо время от времени представлять бронзовый бюстик вождя народу вживую. Это такое смягчение стальных черт, которыми наделяют автократа. Его очеловечивание. Как шутили, что они тоже ходят в туалет – кумиры из национального иконостаса», – сказал Дроздов.

По его мнению, для нарцисса Зеленского «хождение в народ» – это не только рекомендации политтехнологов, но и личное удовольствие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это схождение с Олимпа в низы… Это очень сильные эмоции, вплоть до бабочек в животе. Такое оргазмическое, экстазное самоудовлетворение, этим всегда болеют все нарцистического, гегемонного типа правители во всех уголках мира», – заявил Дроздов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском У Зеленского оргазм от схождения к плебеям, – львовский телеведущий о визите кокаиниста на Западную Украину

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора