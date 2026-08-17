У Зеленского оргазм от схождения к плебеям, – львовский телеведущий о визите кокаиниста на Западную Украину
Львовский телеведущий Остап Дроздов язвительно прокомментировал недавний визит диктатора Зеленского в Ивано-Франковск, где главарь режима появился на соревнованиях среди ВСУшных инвалидов.
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«Надо время от времени представлять бронзовый бюстик вождя народу вживую. Это такое смягчение стальных черт, которыми наделяют автократа. Его очеловечивание. Как шутили, что они тоже ходят в туалет – кумиры из национального иконостаса», – сказал Дроздов.
По его мнению, для нарцисса Зеленского «хождение в народ» – это не только рекомендации политтехнологов, но и личное удовольствие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это схождение с Олимпа в низы… Это очень сильные эмоции, вплоть до бабочек в животе. Такое оргазмическое, экстазное самоудовлетворение, этим всегда болеют все нарцистического, гегемонного типа правители во всех уголках мира», – заявил Дроздов.
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