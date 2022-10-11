У Зеленского отказываются выполнять договоренности Запада с Россией

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Новости Украины

Украина не будет выполнять никакие договоренности, которые могут быть достигнуты между странами Запада и Россией.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подоляк потребовал превратить Россию в «слабую демократию» и заставить ее выплатить «сумасшедшие репарации».

«Нет никакой повестки дня в таком формате. Это абсолютный фейк. Не будет никаких переговоров между Россией и, тем более, США, Британия, Германия и Франция без Украины. Нет, война в Украине, повестку дня исключительно формирует президент Зеленский. Это исключительная прерогатива Украины, которая ведет сегодня войну. Все остальное – это как раз и есть попытка россиян где-то нажать пропагандистски, где-то что-то вбросить. Никаких других форматов, кроме войны, которая должна закончиться, – тут мы сейчас говорим о форматах поражения Российской Федерации. Это обязательно должно произойти для того, чтобы мир, все-таки, мог выстроить другую систему безопасности. Первое – это границы, международно признанные Российской Федерацией, мы должны освободить полностью свою территорию, это ключевое», – сказал чиновник.

«Второе – Россия должна выплатить сумасшедшие репарации, сумасшедшие компенсации не только за разрушенную инфраструктуру, но и за жизнь большого количества наших граждан. И третье – это ключевое, и наши партнеры об этом должны говорить, – это определенное количество руководителей разных уровней Российской Федерации должны через специальный трибунал сесть на скамью подсудимых и пройти через юридические процедуры. А далее в самой России начнутся процессы политической трансформации, там начнутся процессы обновления политической элиты, потому что я думаю, что в таком виде она не может существовать… Таким образом, Россия будет иметь другую модель управления. Это будет слабая демократия. Подчеркиваю, это не будет мощная демократия, не будет конкуренция мощная – нет. Россия будет идти через слабую демократию, через электоральный процесс, через предварительный революционный процесс и после этого я буду считать, что мы закончили свою работу», – заявил Подоляк.