У Зеленского подсчитали: На разминирование Донбасса нужно 18 лет

24.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Для разминирования территории Донбасса, пострадавшей от боевых действий, потребуется не менее 18-ти лет.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил вице-премьер Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Резникова, исходя из этого, выборы на Донбассе должны пройти, не дожидаясь разминирования территории.

«Что касается разминирования – я не уверен, что тут можно согласиться с главой ЦИК, что должна быть полностью территория разминирована – это невозможно. Я вам скажу так, я в том числе начал сейчас заниматься вопросом гуманитарного разминирования, потому что это входит, скажем так, в мою кафедру, скажем так, в вопросы моего министерства и мы отдельное подразделение по этому поводу создаем. Оказывается, по мнению специалистов, один день войны предусматривает три дня разминирования. Шесть лет продолжается война. Это означает 18 лет разминирования, которые ждут нашу Украину, если эта война, условно говоря, закончилась бы сегодня», – заявил Резников.