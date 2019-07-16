16.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
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У Зеленского пообещали продолжать курс Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать тот же курс, что был избран при предыдущем руководстве страны.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила советник главы государства Ирина Венедиктова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, это был февраль, я поехала в Брюссель презентовать программу кандидата в президенты Зеленского. Тогда, я еще не зашла в зал, все, и журналисты, и общественные организации, был такой посыл, что пророссийские кандидаты заходят. Тогда было очень важно этот меседж давать на европейское пространство, что все, что прописано в программе – проведение референдума и все остальное не означает никакого российского реванша. Что у Зеленского будет та же самая европейская стратегия. Что это значит? Выполнение соглашения об ассоциации – европейским партнерам это было важно. Отношения с МВФ и так далее», – заявила Венедиктова.

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