У Зеленского поставили невыполнимое условие для возобновления подачи воды в Крым

16.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина вернёт подачу днепровской воды в Крым, остановленную в 2014 году, только при условии возврата полуострова под контроль Киева.

Об этом в ходе встречи с представителями СМИ заявил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я вижу реальной подачу воды в Крым при условии, что Крым вернётся под контроль Украины», – подчеркнул чиновник.

Напомним, как сообщал «ПолитНавигатор», крымские политики уже не считают необходимым возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу.