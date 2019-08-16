16.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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У Зеленского поставили невыполнимое условие для возобновления подачи воды в Крым

Украина вернёт подачу днепровской воды в Крым, остановленную в 2014 году, только при условии возврата полуострова под контроль Киева.

Об этом в ходе встречи с представителями СМИ заявил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу реальной подачу воды в Крым при условии, что Крым вернётся под контроль Украины», – подчеркнул чиновник.

Напомним, как сообщал «ПолитНавигатор», крымские политики уже не считают необходимым возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу.

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