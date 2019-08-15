Крым научился обходиться без украинской воды

15.08.2019, Симферополь, Олег Кравцов

В Крыму не считают необходимым возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу, перекрытому киевским режимом в 2014 году.

Об этом «Коммерсанту» заявили влиятельные крымские политики.

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Так, член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков, давая оценку заявлением представителей Украины о недопустимости возобновления подачи воды Крым, отметил, что не удивлен реакцией Киева, так как «долгие годы был в украинской политике».

«Политическая верхушка Украины русофобская. У них на первом месте – борьба с Россией в ущерб себе, а экономическая целесообразность на втором плане», — сказал Цеков.

По его словам, Крым научился обходиться без днепровской воды, а сельское хозяйство перешло на выращивание менее водоемких культур.

Согласен с таким мнением и первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

«Нам их вода не нужна. Тем более что за последние пять лет Северо-Крымский канал пришел в такое состояние, что на его восстановление и подготовку к подаче воды теперь нужны огромные финансовые ресурсы», – подчеркнул Фикс.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Херсонской области грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной руководством Украины водной блокады Крыма.