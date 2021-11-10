У Зеленского появился соблазн повторить «керченский инцидент» Порошенко

Минобороны Украины передислоцирует из Одессы и Николаевской области в Бердянск ряд кораблей и катеров.

Соответствующее решение принял Кабинет министров страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о передислокации малых бронированных артиллерийских катеров «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а также морского буксира «Корец».

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, у Украины есть два варианта переброски плавсредств – по суше, как это было сделано несколько лет назад, или через Керченский пролив. Но здесь ей понадобится признать российский контроль над проливом, чтобы избежать ситуации, подобно той, в которую Украина попала осенью 2018-го года и которая привела к задержанию моряков и судов ВМСУ.

«Если Украина захочет провести свои корабли или суда Военно-морских сил Керченским проливом, то она должна соблюсти все необходимые процедуры. Если вы помните, несколько лет назад была осуществлена проводка корабля управления, по сути, плавмастерской «Донбасс» и двух малых бронированных артиллерийских катеров типа «Гюрза». Они нормально, свободно прошли через воды Керченского пролива и находятся сейчас в Бердянске.

После этого, через короткое время была предпринята провокация, когда украинский буксир и два таких же катера попытались пройти с нарушением установленных порядка и правил. Они были задержаны нашей Пограничной службой, была целая эпопея, которая так и вошла в историю как керченский инцидент.

Если снова ВМС Украины предпримут подобного рода действия, я думаю, что результат будет аналогичным. Таким образом, если они будут идти в соответствии с порядками и правилами, сделав запросы и фактически признав эти воды как воды Российской Федерации, то я думаю, особых проблем возникнуть не должно.

Если этого не будет, то это будет свидетельством того, что Украина рискует благополучием плавсредств и жизнью личного состава Военно-морских сил.

Второй путь – доставка плавсредств на трейлерах сухопутным маршрутом, что в принципе Украиной делалось в отношении тех катеров, которые после керченского инцидента по сухопутью были переброшены в Бердянск и находятся там же на базе», – заявил Горбачев.