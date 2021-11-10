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10.11.2021 18:12
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Вятрович панически боится декоммунизировать свою вотчину – экс-депутат Рады

Новости УкраиныБывший глава украинского института нацпамяти, пламенный «декоммунизатор», а ныне депутат партии Порошенко Владимир Вятрович...

Бывший глава украинского института нацпамяти, пламенный «декоммунизатор», а ныне депутат партии Порошенко Владимир Вятрович очень боится переименовывать свой родной Червоноград, чтобы не возвращать на Львовщину польскую топонимику.

Об этом в эфире «4 канала» рассказал экс-депутат Верховной рады Олесь Доний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на Украине можно бы было оставлять русские названия городов, однако после «российской агрессии» это стало «вопросом национальной безопасности».

«Вопрос не в названии «Северодонецк», потому что тут привязка к речной топонимике, но когда звучит название «Южное», вопрос, кому принадлежит территория – это «пивдень» или «юг»? Для России это может быть поводом – это наш «юг», там должны быть наши войска.

Нашим оппонентам пора понять, что после российской агрессии это вопрос нашей безопасности. Вопрос непростой, и нужна просветительская деятельность среди местного населения, чтобы не чувствовалось, что это насилие. Но к этому надо идти, русский след опасен для нас», – вещал Доний.

«О Северском Донце я и среда, к которой я принадлежу, говорим уже несколько десятилетий. И несколько десятилетий говорили об изменении названия «Днепропетровск». Но когда есть готовность общества, то наступает момент, когда и Верховная рада может принять такое решение. Однако не хватает просветительской деятельности среди местного населения», – сетует экс-депутат.

По его словам иногда этого не понимают «даже некоторые продвинутые депутаты».

«Я в своё время спорил с Владимиром Вятровичем, который до сих пор не понимает, что на его Львовщине нужно возвращать Червонограду предыдущее название.

Но он не хочет, и потому не вносил это в список, хотя это коммунистическое название, потому что Кристонополь – это польское название, и он боится польских влияний на территории Украины. Поэтому просветительство необходимо даже среди депутатов!», – настаивал Доний.

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