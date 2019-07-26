У Зеленского предлагают сажать за несогласованные переговоры с Россией

26.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Верховная Рада должна внести изменения в Уголовный кодекс и возбуждать уголовные дела против тех политиков, которые ведут переговоры в России без получения на то мандата от официального Киева.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил бывший дипломат, прошедший в новый состав Верховной Рады по списку президентской партии «Слуга народа», Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Яременко призвал юристов помочь написать ему такой законопроект.

«Пользуясь эфиром и тем, что нас смотрят юристы, – кто будет заинтересован из юристов поработать вместе, – я готов инициировать внесение изменений в Уголовный кодекс, которые будут предусматривать уголовную ответственность за ведение переговоров с государством-агрессором без присущих государственных полномочий со стороны государства Украина. И, думаю, на этом мы поставим точку на всех переговорах», – заявил Яременко.

Ранее кандидат в нардепы от «Слуги народа» Святослав Юраш заявил, что режим Владимира Зеленского считает угрозой предвыборные поездки Виктора Медведчука в Москву и концентрацию его окружением контроля над несколькими новостными телеканалами на Украине, пытавшимися накануне выборов провести телемост с Москвой и показать фильм-разоблачение о Евромайдане.

Украинский политолог Руслан Бортник заявлял, что команда Зеленского заинтересована в прямых контактах с Кремлем без участия Медведчука.

«Зеленско-Коломойский хотят выстроить свои каналы коммуникации, потому что: а) это инструмент управления темой войны и мира, это инструмент управления рейтингами; б) это важнейший экономический ресурс, инструмент, потому что в рамках этой коммуникации решаются все вопросы торговли, транзита, энергоносителей и всего остального – это огромные деньги.

И, конечно, Зеленскому все эти посредники, у которых есть свои интересы, у которых своя десятина, они ему не нужны», – пояснял Бортник.