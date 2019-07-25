У Зеленского обещают заткнуть рот за малейшие попытки договориться с РФ

25.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Режим Владимира Зеленского считает угрозой предвыборные поездки Виктора Медведчука в Москву и концентрацию его окружением контроля над несколькими новостными телеканалами на Украине, пытавшимися накануне выборов провести телемост с Москвой и показать фильм-разоблачение о Евромайдане.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявил кандидат в нардепы от «Слуги народа» Святослав Юраш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем отлично угрозу, которую несёт монополия господина Медведчука, мы понимаем его реальность, – человек, который ездит на свои предвыборные туры не по Украине, как мы, а ездит в Москву, чтобы объяснять всей стране, что: «Я именно та марионетка Путина, которую вы все ждёте».

И проблема в том, что с этим надо бороться и не давать ему иметь возможность иметь такую власть. Как именно это делать? У нас есть целый комитет сейчас, предвыборный, где как раз борьба с информационными угрозами в приоритете», – рассказал соратник Владимира Зеденского.

На вопрос, участвует ли в рассмотрении данной «проблемы» Служба безопасности Украины, Юраш отметил, что с и.о. главы спецслужбы Иваном Бакановым разговоры велись, и работа по этому направлению в СБУ также будет проводиться.

«Я не спикер Службы безопасности, и процессы там не могу комментировать полногранно, но именно через взаимодействие моё с господином Бакановым и из-за того, что мы в кампании ещё президентской довольно активно общались, отлично понимаю, что этот человек будет иметь весь интерес абсолютно, чтобы действовать по этой проблеме тоже. И он сделает всё возможное в рамках Службы безопасности, чтобы остановить этот вопрос там.

Но мы понимаем, что борьба с этими вопросами – более глубокая история: Антимонопольный комитет, другие идентичные структуры, которые должны были бы действовать, но сейчас показывают совсем наоборот», – резюмировал представитель «Слуги народа».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский политолог Руслан Бортник заявлял, что команда Зеленского заинтересована в прямых контактах с Кремлем без участия Медведчука.

«Зеленско-Коломойский хотят выстроить свои каналы коммуникации, потому что: а) это инструмент управления темой войны и мира, это инструмент управления рейтингами; б) это важнейший экономический ресурс, инструмент, потому что в рамках этой коммуникации решаются все вопросы торговли, транзита, энергоносителей и всего остального – это огромные деньги.

И, конечно, Зеленскому все эти посредники, у которых есть свои интересы, у которых своя десятина, они ему не нужны», – пояснял Бортник.