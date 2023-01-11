У Зеленского призвали не переживать из-за потери Соледара

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Соледар, об освобождении которого российскими войсками стало известно минувшей ночью, не является важным населенным пунктом.

С такой успокоительной речью, настраивающей «громадян» не впадать в уныние, выступил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина Арестович заявил, что освобождение Соледара не изменит общую картину боевых действий.

«Если они берут Соледар, наше командование принимает решение выйти, то это частный успех, в том числе пропагандистский. Понятно, что этот частный успех на общий ход войны не влияет от слова совсем никак. Это очень дорогая игрушка, которая будет оплачена десятками тысяч жизней российских солдат. Подобный способ войны перспективы не имеет», – заявил Арестович.

Позже в своем блоге он написал, что именно имел в виду:

«В масштабах данной войны возможное взятие 10-ти тысячного разрушенного города не принесет противнику никаких результатов, кроме заголовков в СМИ и колоссальных потерь. Для захвата всей Донецкой области пехотинцев, которых отправляют в лобовые атаки под страхом смерти, не хвати. Подобная жестокая тактика действенна для локальных боев, и перспектив для ведения большой войны не имеет», – уверяет Арестович.

Украинская пропаганда выдаёт желаемое за действительное, объясняет российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Падение Соледара будет означать признание того факта, что российская армия окончательно перехватила инициативу на фронте и Украина снова начала терять свои города, после всех осенних клятв не уступить больше русским ни одного города и обещаний наступать в декабре – январе до Мелитополя и Бердянска, а к февралю выйти на линию границы 24.02.22 года. Потеря Соледара станет чувствительным ударом по престижу ВСУ и мифу об исключительной эффективности западной военной помощи Украине, сделавшей её армию – армией победительницей. Эта потеря станет особенно чувствительной с учётом вероятности потери ещё одного ключевого «шверпункта» украинской обороны на Донбассе – Бахмута (Артёмовска), что окончательно девальвирует всю западную и украинскую «аналитику» о скорой военной победе Украины. Поэтому Банковая требует от Залужного срочно организовать контрудар, который бы вынудил русских отступить от Соледара или хотя бы остановить их продвижение», – пишет Шурыгин.

«Эта схватка в Соледаре/Бахмуте (Артемовске) – это маленький Сталинград, когда все уперлись, и никто не хочет уступать. До крови из глаз. И наши продавили, окружили. Понятно, что до победы еще далеко. Но такие вещи под дых бьют. Накопительный эффект. Тут поддали, там поддали, а потом уже ВСУшники сами понимают – мы пропускали, пора и на колена становиться», – объясняет военкор Александр Сладков.