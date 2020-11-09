У Зеленского пугают крымчан большой войной

09.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия вкладывает средства в модернизацию системы здравоохранения в Крыму и завозит на полуостров современное оборудование для того, чтобы использовать его в качестве большой военной базы и медицинского госпиталя.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США информагентства «Крым. Реалии» заявила заместитель фейкового представителя президента Украины в Крыму Дарья Свиридова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Свиридовой, в Крым будут свозить раненых солдат во время широкомасштабных военных действий – для этого, мол и нужно современное оборудование.

«У меня очень мало надежд на то, что все, что делается для улучшения ситуации в Крыму, делается для населения. Зачем завозится медицинское оборудование? То есть страна-агрессор готовится к каким-то активным боевым действиям на этой территории или где-то на другой, и именно в Крым будут свозиться раненых? Фактически, выстраивается такая большая военная база, которая позволяет России в дальнейшем осуществлять другие акты агрессии», – заявила Свиридова.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Крыму запустили новейшую больницу, построенную в рамках Федеральной целевой программы по развитию полуострова за 10 миллиардов рублей.