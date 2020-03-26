Крым досрочно запускает новейшую больницу

26.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Новейшую республиканскую клиническую больницу им. Семашко под Симферополем могут досрочно запустить из-за коронавируса.

Об этом в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Аксенова, в случае, если на полуострове возникнет чрезвычайная ситуация с распространением коронавируса, больница будет принимать зараженных.

«Принято решение в исключительном порядке подготовить больницу Семашко к работе на этом направлении. У нас там большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, больница оборудована по самым современным условиям. С учетом нынешних специфических моментов и с точки зрения того, что больница вся ограждена и так далее, мы вполне можем использовать ее под конкретные задачи в части борьбы с коронавирусом,», – заявил Аксенов.

Министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов также подчеркнул, что в случае необходимости под нужды инфекционистов будет полностью перепрофилирована 7-я горбольница.

Напомним, Крымская республиканская больница им. Семашко была построена в рамках ФЦП по развитию Крыма и Севастополя. На это было выделено 10 миллиардов рублей. Больница рассчитана на 730 мест, ее должны были сдать осенью прошлого года, но процесс отложили из-за проблем с закупками импортного оборудования. В декабре прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов посетил больницу и заверил, что все проблемы удастся решить до лета 2020 года.