У Зеленского рассказали, как переиграют и подставят Путина

09.10.2019, Одесса, Буба Касторский

Украинский президент Владимир Зеленский пытается привлекать лидера РФ Владимира Путина ко всем мероприятиям и переговорам, касающимся войны в Донбассе, для того, чтобы в глазах мировой общественности сделать Россию одной из сторон конфликта.

Об этом в эфире одесского телеканала «Глас» заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Зеленский пытается сделать так, чтобы президент Путин нёс личную ответственность на пути к проведению саммита в нормандском формате, и за его результаты.

Потому – именно с ним ведутся разговоры об обмене пленными, именно с ним говорят о разведении войск в нескольких точках, чтобы это были именно его решения, чтобы у России не было никакой возможности отказаться от результатов саммита.

Но пойдёт ли Россия вообще на этот саммит – это вопрос будущего. Мы видим очень двусмысленные сигналы с Москвы – с одной стороны, мы выполнили их предусловия, формула Штайнмайера подписана, и Россия должна была бы согласиться, но идут какие-то двусмысленные сигналы, что есть какие-то дополнительные условия, и так далее.

Но главное в этой ситуации – для того, чтобы Украина имела понимание и поддержку мира, чтобы никто не сомневался – Украина хочет мира, а Россия его не даёт. Эту задачу, как мне кажется, сегодня мы исполняем», – уверен украинский депутат.

Далее Богдан Яременко разразился русофобской речью в духе Петра Порошенко.

«Наша территория оккупирована Российской Федерацией, её танки стоят у нас в Донбассе, и мы не можем прогнать их военной силой.

Мы надеемся, что, при поддержке мирового сообщества, мы подтолкнём Россию к тому, чтобы она вдумчиво вела переговоры и начинала какой-то диалог с Украиной.

Но когда это произойдёт – к сожалению, по большей части, зависит от России», – констатировал один из «слуг народа».

Напомним, Киев ранее согласовывал сорванное украинской стороной разведение войск в Минске с представителями ЛДНР.