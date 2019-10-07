В ДНР заявили о затягивании Украиной оговоренных сроков разведения войск в Донбассе

07.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

В ДНР прокомментировали сегодняшнее заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об проведении ранее оговоренных сроков разведения войск в Донбассе.

Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошедшем заседании в Минске было четко оговорено и зафиксировано координаторами от ОБСЕ, что сегодня, 7 октября, должны были начаться подготовительные мероприятия по устранению нарушений Рамочного решения о разведении сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом в соответствии с согласованным сторонами в Минске планом-графиком. В частности, сегодня стороны должны были уведомить ОБСЕ о текущем местонахождении своих позиций на территории данных участков.

С нашей стороны данное обязательство уже выполнено. А вот Киев, вместо того, чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиа-пространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения 7 дней тишины. При этом, украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках. Именно такой подход поддерживает в том числе и ОБСЕ», – заявила она.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, таким образом Киев повторяет тактику экс-президента Петра Порошенко, всеми способами затягивавшего исполнение своих обязательств по выполнению подписанных ранее Минских договоренностей.

«Мы считаем такой подход категорически неприемлемым и в очередной раз призываем страны-гаранты Минских соглашений не закрывать глаза на саботаж мирного урегулирования украинской стороной и, поскольку устранение нарушений на этих двух участках было одним из условий проведения саммита лидеров Нормандского формата, надеемся на соответствующую реакцию на действия Украины. Уверены, что только так можно повлиять на отношение официального Киева к своим обязанностям по разрешению конфликта», – резюмировала Никонорова.