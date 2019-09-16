У Зеленского рассказали про животных и психбольных в своей фракции

16.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

В парламентской фракции пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» представлены люди со своими фобиями и странностями.

Об этом в интервью ВВС Украина заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан, отвечая на вопрос, как он реагирует на то, что во фракции жалуются, что на Банковой хотят сделать из них «ручных животных».

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«Часть людей пришла реально с Фейсбука, как Лиза Богуцкая, часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу – мы ему звонили и спрашивали: «Идешь от нас? Завтра надо отнести документы». Есть и такие люди. Кого-то давали областные штабы, есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр, есть люди от BRDO, которых привел Алексей Гончарук, которых мы в жизни никогда не видели», – рассказал Богдан о формировании партийного списка.

По его словам, список формировался без копейки денег.

«Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы – это формировать из них команду», – говорит глава офиса президента.

«А на «ручных животных» как вы реагируете?», – уточнило издание.

«Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать», – недоумевает Богдан.

При этом он отметил, что пока все эти люди считаются одной командой.

«Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды – пожалуй, мы будем расценивать его врагом», – резюмировал глава президентского офиса.

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