19.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Политика, Польша, Украина, Энергетика
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У Зеленского решили, что полякам украинский газ нужнее


Украинское руковдство решило утаить от широкой общественности последние договоренности в энергетической сфере с Польшей.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое интересное, что ни украинский президент, ни украинское правительство, к сожалению, так и не обнародовали содержание соглашения с поляками, в частности с государственной польской компанией, о том, что мы какие-то месторождения газа передаем на каких-то основаниях полякам.

Поляки объявили. Об этом сказал президент Дуда, об этом есть заявление самой польской компании, что они, да, в первой половине года начинают разведку этих газоносных площадей в Украине. Ну а дальше, очевидно, это делается с целью добычи и экспорта украинского газа, которого честно говоря, самим не хватает, в Польшу. Понятен интерес Польши – газ украинской добычи намного дешевле, чем российский, и они хотят получать с украинской территории этот газ для нужд Польши.

Думаю, украинцев это очень взволнует – отдавать дефицитный ресурс, из-за которого ведутся все эти газовые войны, из-за которого растут все наши тарифы коммунальные и прочее, отдавать в разработку полякам и не использовать для нужд Украины. Это выглядит, по меньшей мере, странно, и президент, и правительство должны объясниться», – заявил Суслов.


Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Москве отметили, что подобные инициативы со стороны власти без общенационального консенсуса могут спровоцировать на Украине очередной майдан.

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