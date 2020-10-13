Дуда может спровоцировать на Украине новый майдан

13.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Анонсированное в понедельник подписание соглашения между Киевом и Варшавой о доступе польской компании PGNiG к приватизации в энергетическом и газовом секторах Украины вряд ли просто так скрывается от общественности и может иметь для украинского государства трагические последствия.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не удивлюсь, что в этих скрытых договорённостях, которые они заключают, в том числе таится уникальная схема, по которой Польша будет становиться страной-посредником между нами (Украиной – ред.) и американцами по закупке очень дорогого газа», – предположил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Потому что если там всё прописано и не нарушены национальные интересы, то почему этот договор должен быть каким-то тайным? Я ещё понимаю – политический, но об экономическом вы должны людям сказать, что вы подписали и в чьих интересах эти договора?» – добавил экс-депутат.

Неожиданно скептически к данной инициативе отнёсся и заукраинский либеральный политолог Андрей Окара.

«В отношениях с Польшей действительно вопрос о тайных соглашениях, касающихся газовой инфраструктуры – это большой вопрос, который может быть для Зеленского если не роковым, то проблемным, так же, как вопрос с землёй. Потому что эти вопросы требуют общенационального консенсуса, и когда консенсуса нет, то в Украине мы видим, чем это заканчивалось в 2004 и 2014 году. То есть люди, которые недовольны Зеленским постоянно подчёркивают, что навык поджигать покрышки у них никуда не ушёл», – предупредил Окара.