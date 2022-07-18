У Зеленского заявили, что не боятся ультиматума Путина и Шойгу

Новости Украины

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия ещё не начинала всерьёз военные действия на Украине – «понты, шантаж и предъява».

Так оценил ситуацию советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе совместного эфира с бежавшим в Литву лишенным лицензии бывшим российским адвокатом Марком Фейгиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот ультиматум, все эти движения Шойгу в информационном пространстве, все эти вбросы, через ультиматум. Был ещё вброс, что массовый залп 48-ю ракетами по Украине – прячьтесь все в укрытия, и, к сожалению, повёлся то ли глава Ивано-Франковской администрации или мэр Ивано-Франковска. Кто-то оттуда. Немало народа выпило «Корвалола», но я вам скажу, что день, когда Россия запустит 48 ракет в одном залпе, никогда не наступит – это раз. А, во-вторых, он не мог наступить. Даже в самом начале. Ну, может в первые дни Все эти вбросы на раскачку, на подъём истерии, на шум, гам – это вернейший признак, что история забуксовала. Это не значит, что она забуксовала на поле боя, нет, они продолжают наступать и давить, довольно сильно сейчас. Это не значит, что она оперативно забуксовала. Это значит, что они в полной мере на уровне высшего военно-политического РФ понимают, что они выползли на плато. Тупичок. Российская армия никогда не будет более сильной, чем она была в этом конфликте месяц назад, а мы будем. И вот эта перспектива стратегически крайне невыгодна и маячет нехорошими перспективами. Они это понимают и они хотят купить максимум сейчас чисто на понте, на шатаже, на предъявах. Держите нас, потому что мы потом за себя не отвечаем. Хорошо, покажите нам. Что же «вы не начинали», и одновременно «всё идёт по плану» 5 месяцев», – ехидничал Арестович.

Он считает, что ВСУ продолжают действовать по намеченному плану

«Мы не боимся вас, от слова совсем. Отвечаете вы за себя, не отвечаете, сорвались вы с цепи, не сорвались нам пофигу глубоко. У нас есть план, план этот заключается в том, что мы всех вас похороним до последнего, всех кто ответственен за эту историю», – угрожал сотрудник Зе-офиса.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал участвующие в СВО на Украине группировки войск «Юг» и «Центр» и поручил наращивать действия на всех операционных направления.