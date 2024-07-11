У Зеленского заявили о праве на удары по любой части России

Анатолий Лапин.  
11.07.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина имеет право наносить удары не только по своим потерянным территориям, ставшим частью России, но и по любым объектам на территории РФ.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет право наносить удары не только по своим потерянным территориям, ставшим частью России,...

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«Это оккупированные территории, на которых идут активные боевые действия. На всех оккупированных территориях: Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым идут активные боевые действия. Там не может быть туристического. Это захваченные территории юридически, и это признает весь мир. Мы ведем оборонную войну и, безусловно, все оккупированные территории – зона активных боевых действий. И потому там не может быть туризма, какого-то производства и так далее

Мы можем атаковать оккупированные территории, потому что в рамках оборонной войны вы юридически на это имеете полное право. Мы имеем право в рамках оборонной войны уничтожать все активы России, где бы они ни были. Имеется в виду на оккупированных, пограничных и в глубине Российской Федерации», – заявил Подоляк.

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