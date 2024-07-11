У Зеленского заявили о праве на удары по любой части России

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Украина имеет право наносить удары не только по своим потерянным территориям, ставшим частью России, но и по любым объектам на территории РФ.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это оккупированные территории, на которых идут активные боевые действия. На всех оккупированных территориях: Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области и Крым идут активные боевые действия. Там не может быть туристического. Это захваченные территории юридически, и это признает весь мир. Мы ведем оборонную войну и, безусловно, все оккупированные территории – зона активных боевых действий. И потому там не может быть туризма, какого-то производства и так далее… Мы можем атаковать оккупированные территории, потому что в рамках оборонной войны вы юридически на это имеете полное право. Мы имеем право в рамках оборонной войны уничтожать все активы России, где бы они ни были. Имеется в виду на оккупированных, пограничных и в глубине Российской Федерации», – заявил Подоляк.