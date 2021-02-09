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09.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, НАТО, Политика, Социология, Украина
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У Зеленского жалуются: Число сторонников НАТО упало

Новости Украины

Курсу Украины в НАТО мешает политика России и недавно закрытые указом президента Зеленского неугодные украинские телеканалы.

Об этом говорили участники на пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, с помощью информационных атак на некоторых телеканалах, мы видим небольшое, но снижение нашего стремления в НАТО за последний год, – заявил депутат ВР от фракции «Слуга Народа» Егор Чернев. – Потому что, напомню, в прошлом году  приблизительно в это же время у нас была самая высокая за всю историю поддержка – 53% населения Украины поддерживало вступление в НАТО, сейчас где-то около 50».

«Но мы понимаем, что такое снижение было спровоцировано, прежде всего, внутренними информационными атаками прокремлевских каналов. С божьей помощью сейчас они закрыты, и я думаю, что они не возобновят свою работу», – с облегчением сказал Чернев.

Однако, помимо внутренних угроз, мешающих в «пути» Украины в НАТО, по мнению первого заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко, гораздо острее внешний фактор в лице России.

«Наша политика по вступлению в НАТО должна быть направлена на то, чтобы доказать нашим партнерам, что вступление Украины будет иметь больше преимуществ, чем негатива, для них и для евроатлантического сообщества», – заявил Литвиненко.

«Тут у нас есть маленький слон в этой комнате, которого мы в нашем разговоре о НАТО часто не вспоминаем – это РФ с очень четкой и последовательной политикой, что never ever Ukraine join NATO. Какие бы либеральные, провластные, ультрарадикальные правые российские политики, эксперты не говорили, все они говорят – никогда Украина не вступит в НАТО.

И Россия сделает все, чтобы Украина не вступила. А самые эпатажные, самые откровенные говорят, что это будет повод для углубления кризиса или даже для войны», – пожаловался замсекретаря украинского Совбеза.

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