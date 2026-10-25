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Мой мир больше никогда не будет прежним. Даже не знаю, с чего начать… без пояснительной бригады.

Итак, пять лет прошло со дня смерти «жидобандеровца» Ройтбурда , а дерьмо с его кисточки продолжает капать и вонять в залах Одесского художественного музея.

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Напомню, когда Ройтбурд стал его директором, то перенес часть золотого фонда в подвалы. И действительно — зачем людям какой-то «нафталиновый» Айвазовский, а не прогрессивная, во всех смыслах, хрень (а Айвазовского можно на черном рынке продать).

С началом же войны музейные фонды и вовсе были вывезены в неизвестном направлении под видом спасения. А это Левитан, Крамской, Саврасов, Шишкин, Суриков, Репин, Куинджи, Петров-Водкин, Яблонская… Засим в музее стали проходить выставки кобз, тыкв, работ педерастов-активистов, «стендапы» Стерненко; однажды даже перформанс по выдавливанию прыщей прошел. И посетителей, чего-то, совсем не стало, и денежного притока.

Воздушные бои тоже сделали свое дело — годами администрация музея вопила о разрушениях в галереях и ныла «подайте на восстановление». И подавали…

И вот — внимание! — что руководство сделало в условиях этой дикой нищеты? Ага — купило картину Ройтбурда с изображением полового акта (впрочем, можно было б не уточнять). Напомню, что извращенцы, всякие эпштейны, готовы платить за его картины сотни тысяч долларов! Соответственно, и приобретенная одесскими нищебродами картина столько стоила (а деньги, напомню, собирали лошки).

Зачем это понадобилось? Вот, что рассказала исполнительный директор «Украинского фонда культурного наследия» Александра Ковальчук:

«Картина имеет для команды музея не только художественную, но и важную историко-политическую ценность. Именно фрагменты этого полотна с изображением секс сцен пророссийские депутаты использовали на митингах и плакатах, пытаясь сорвать назначение Ройтбурда директором музея. В музее эта работа должна быть как свидетельство той войны ради изменений в музее и обществе».

Ну, понятно — что ж это еще может быть, кроме хера, по-моему, всем очевидно, что хер. Но стоило «триумфу» свершиться, как вспыхнул не то что скандал — скандалище!

Когда картину распаковали, по словам директора музея Катерины Кулай:

«Один из участников спросил: «Друзья, вы уверены, что это именно та работа с изображением анального секса, которую тогда критиковали?». При более внимательном рассмотрении оказалось, что на полотне изображен вагинальный половой акт. На картине был изображен влагалищный секс».

Кулай пояснила:

«Такое выставлять стыдно!» — ведь они хотели «выставить анальный»!

А-а-а, вон оно чо… и действительно — вдруг экскурсию из школы приведут, а там вот «это», а ежели «то» — ну другое же совсем дело!..

Таким образом, сейчас они там письма в министерство культуры пишут, нечестного продавца картины порицают, да еще и срутся между собой — мол, как так прогадать можно было?! Мы же вот на жопу и на «все это» деньги сдавали! Иначе историко-политическое значение искажается…

И в это самое время Киев вновь нагибает Одессу: «Почему Пушкина до сих пор не снесли?!». Когда судьба украинского культурного наследия решается.

Ось така х-ня, малята.