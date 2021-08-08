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Умер директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Чтобы дискредитировать музей, открытый в Одессе 122 года назад, первую коллекцию которому подарила Петербургская Академия художеств, Ройтбурд взял старт с переворота на Украине 2014 года, причислив себя к т. н. жидобандеровцам.

Четыре года назад он выиграл конкурс на должность главы упомянутого музея. Победу ему принесли не только радикальные националистические воззрения и поддержка двух майданов, но и чудовищные в адрес погибших 2 мая одесситов высказывания, целью которых была маргинализация трагедии:

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«Из погибших в пожаре — 15 граждан России, 10 из Приднестровья. Ни одного одессита». «Обгоревший Дом профсоюзов — это эмбрион недоразвившейся в Одессе ОНР». «Ежегодные акции, приуроченные ко 2 мая — это чистые ритуальные пляски». «2 мая — день, спасший страну». «Пока богом проклятое Куликово поле не превратят в ТРЦ, строительство других центров в Одессе надо запретить. А там, чтобы и аквапарк, и гидропарк, и луна-парк, и скейт-парк, и дендропарк, и зоопарк, хоть парк юрского периода, и как на месте Бастилии, табличка «здесь танцуют». «Мне приходило в день по двадцать листов с нецензурщиной и письма со словами о том, не являются ли мне приведения сгоревших одесситов, и что их кровь на моих руках. Такая истерика и паника, они просто пересрали. Я в свою очередь сказал, что это день победы».

Однако для профессиональной среды художников этого оказалось мало и, даже после выигранного конкурса на руководство галереей, депутаты одесского облсовета не проголосовали за кандидатуру Ройтбурда. Но, наплевав на закон, тогдашний губернатор Одесской области и экс-министр здравоохранения Максим Степанов (тот самый, который когда-то выступил поручителем и внес залог в 609 тысяч гривен за убийцу Стерненко) заключил с Ройтбурдом контракт, все-таки назначив его директором художественного музея.

И в считанные месяцы Ройтбурд превратил храм живописи в нерукопожатный притон: то панков голых в музее показывал, то проводил выставки гениталий. Причем, чтобы «затоптать русский мир», он тащил на перформансы в музей не просто богемных кликуш в вышиванках и веночках, а радикалов и преступников вроде упомянутого Стерненко.

Началась долгая судебная тяжба между противниками и симпатизантами скандального художника, во время которой стороны говорили не столько о его творческих или управленческих качествах, сколько крыли друг друга экспертизами на тему «Пишет Ройтбурд картины дерьмом или нет», ибо, как утверждают очевидцы, на одной из его выставок завоняло (Одесский музей Западного и Восточного искусства дал заключение, что в краске, которую использовал Ройтбурд, замешаны фекалии). Но нацисты постоянно устраивали митинги в поддержку «дерьмописца».

И так — до февраля 2020 года, пока очередной суд не оставил Александра Ройтбурда на должности директора музея. А осенью этого же года он был избран депутатом Одесского областного совета от партии Порошенко «Европейская Солидарность».

Напомним, что год назад, не насытившись пляской на обугленных костях жертв 2 мая, Ройтбурд поглумился над скоропостижно ушедшим в 59 лет от онкологического заболевания Игорем Плисюком , постоянным автором нашего издания. Причина смерти Александра Ройтбурда — онкология. Ему было 59 лет.

«Невосполнимой утратой для одесситов» назвал случившееся мэр Одессы Геннадий Труханов и заявил, что продолжит его дело. Живописать дерьмом извращения и глумиться над погибшими?