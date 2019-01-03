Убийца охранника Порошенко оказался не кавказцем, а известным украинским боксером

03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Подозреваемым в убийстве сотрудника Управления Госохраны Василия Хмелюка, которое произошло в Киеве в ночь на 3 января, в печерском ЖК “Французский квартал”, оказался не кавказец, как сообщал ранее “ПолитНавигатор”, а киевлянин и известный боксер Петр Очеретяный. Именно его разыскивает полиция Киева по подозрению в совершении данного преступления, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Это следует из попавших в СМИ полицейских ориентировок на сбежавшего с места преступления подозреваемого.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“За совершение преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) УК Украины разыскивается Очеретяный Петр Владимирович, 1982 года рождения. Просим всех кто знает о его местоположении безотлагательно звонить на 102 или в Печерское управление полиции”, – сообщили правоохранители.

Как говорят в полиции, подозреваемый проживал в ЖК “Французский квартал” и на его след оперативники вышли, опросив местных жителей. По словам правоохранителей, из-за густой бороды свидетели описали подозреваемого, как кавказца.

Петр Очеретяный – выпускник Национального университета физического воспитания и спорта, известный украинский боксер, более 10 лет представляющий Лигу профессионального бокса Украины. Спортсмен проводит поединки в тяжелом весе.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, ночью на улице Саперное поле в Киеве произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников потерял сознание. По прибытию медики констатировали его смерть. Свидетели рассказали правоохранителям, что у пострадавшего состоялся дорожный конфликт с неизвестным, который выгуливал двух собак. Незнакомец ударил оппонента, от чего тот упал и скончался на месте.

Погибший оказался капитаном Службы государственной охраны(бывшее Управление государственной охраны – ред.) и умер до прибытия скорой.

“Погибший потерял сознание после удара и скончался до прибытия медиков”, – сообщили в полиции.