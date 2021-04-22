Убийца Стерненко: Зеленский предложил мне возглавить СБУ в Одессе

22.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский якобы предлагал одиозному праворадикалу и убийце Сергею Стереннко возглавить СБУ в Одессе.

Об этом Стерненко заявил в интервью интернет-сайту «Буквы».

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По его словам. Это произошло на встрече в офисе президента, где присутствовали тогдашний глава офиса Андрей Баканов, председатель СБУ Иван Баканов

«А происходило все перед парламентскими выборами. Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: «Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты против России борешься».

Я был озадачен и сразу ответа не дал. Зеленский предложил Баканову со мной об этом поговорить, я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ», – сказал Стеренко

Также он утверждает, что ранее ему предлагали место в избирательном списке партии Владимира Зеленского.