31.08.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Политические убийства, Россия, Украина
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Убийство главы ДНР обнуляет смысл Минских договоренностей – Володин



Убийство главы ДНР Александра Захарченко лишает Минские договоренности всякого смысла.

Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убийство главы ДНР обнуляет смысл минских договоренностей. Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго- востоке Украины», – сказал он.

По словам спикера российского парламента, украинский режим уже не первый раз уничтожает неугодных представителей власти, журналистов и общественных деятелей.

«Киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с другой — террористическими методами избавляются от законно избранных представителей власти на Донбассе», – добавил Володин.

Также он отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ должна дать надлежащую оценку произошедшему и призвать Киев к ответу за данное преступление.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу гибели главы ДНР Александра Захарченко.

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