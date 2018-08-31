Убийство главы ДНР обнуляет смысл Минских договоренностей – Володин

31.08.2018, Москва, Владимир Гладков

Убийство главы ДНР Александра Захарченко лишает Минские договоренности всякого смысла.

Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убийство главы ДНР обнуляет смысл минских договоренностей. Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго- востоке Украины», – сказал он.

По словам спикера российского парламента, украинский режим уже не первый раз уничтожает неугодных представителей власти, журналистов и общественных деятелей.

«Киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с другой — террористическими методами избавляются от законно избранных представителей власти на Донбассе», – добавил Володин.

Также он отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ должна дать надлежащую оценку произошедшему и призвать Киев к ответу за данное преступление.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу гибели главы ДНР Александра Захарченко.