Убийство Москалика: генерал ФСБ рассказал, можно ли установить куратора

На поиск исполнителя теракта, в результате которого был убит генерал-лейтенант Генштаба РФ Ярослав Москалик, ушло от 24 до 48 часов.

Об этом заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, отвечая на соответствующий вопрос.

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«В пределах от 24 до 48 часов. Именно столько времени сейчас потребуется, чтобы поймать преступника. Сегодня практически 99% резонансных преступлений раскрываются и раскрываются очень быстро. Многие из негодяев думают, что им удастся уйти от правосудия. Но это ошибочное убеждение. Сегодня любой преступник, начиная от тех, кто поджигает военкоматы, до тех, кто совершает убийства политических или военных деятелей, должен знать, что его поймают в течение пары-тройки дней. Люди забывают о таком понятии, как «неотвратимость наказания». Сегодня эта неотвратимость практически реализуется в очень стремительные сроки», – сказал Михайлов в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, если раньше на раскрытие подобных преступлений у нас уходило по несколько месяцев, то сейчас с появлением мобильных телефонов, современных систем фиксации и камер видеонаблюдения на каждом шагу срок раскрытия сокращается.

Ему задали вопрос, можно ли установить украинского куратора, который вел исполнителя.