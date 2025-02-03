Убийство основателя «Арбата» Саркисяна: Либералы пытаются отвлечь от вины Украины
В московской клинике скончался тяжело раненый сегодня в результате взрыва в элитном жк «Алые паруса» бизнесмен из ДНР Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат». Сообщалось, что в результате теракта ему оторвало ногу, после чего он был доставлен в реанимацию, но врачи не смогли спасти жизнь.
Смерть 46-летнего Саркисяна стала «невосполнимой потерей», заявил мэр Горловки Иван Приходько, почетным жителем которой являлся погибший.
О теракте уже сообщила и американская The Washington Post, назвав ЧП очередной операцией, проведенной спецслужбами Украины на территории РФ.
«Изменить это может только демонстративный удар по центру принятия решений в Киеве. Можно выбрать СБУ. В этом здании невиновных нет. Все кто там работает – от руководителя до уборщицы – занимаются терроризмом и должны быть уничтожены», – требует московский политолог Геворг Мирзоян.
А вот некоторые московские либеральные каналы сейчас продвигают версию, будто убийство Саркисяна могло стать результатом криминальных разборок, а не террора украинских спецслужб.
Критическое сообщение в отношении личности Саркисяна появилось и в канале воюющего в СВО штурмового подразделения «Русич», объединяющего радикальных русских националистов:
«Этническая мафия с местечковым акцентом не создает стране ничего, кроме проблем».
«У него были темные пятна в биографии», – подтверждает донбасский музыкант Аким Апачев.
Однако он призывает не удивляться, ведь в 2014 свой выбор делали многие люди с непростым жизненным опытом.
Депутат Госдумы Юлия Ким отмечает роль «Арбата», сформированного Саркисяном.
«Командиры и бойцы, в том числе армянского происхождения. Очень разные, но дружные и выполняли боевые задачи сначала в ДНР. В тяжелом августе 2024 они одними из первых пришли на помощь Курской области. С тех пор выполняют боевые задачи именно там. За их спинами освобожденные поселки», – написала Ким.