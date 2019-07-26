Убийство проукраинской либералки в Питере: Вот и разгадка

26.07.2019, Санкт-Петербург, Владимир Гладков



Произошедшее в Санкт-Петербурге жестокое убийство либеральной оппозиционерки Елены Григорьевой, запомнившейся участием в акциях поддержки украинских националистов и меджлисовцев, а также ЛГБТ-сообщества, было совершено на бытовой почве её 40-летним собутыльником.

Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кадры из квартиры Григорьевой, сделанные уже после её смерти, красноречиво свидетельствуют о том, что хозяйка не особо заботилась о порядке в доме. Разбросанные вещи, немытая посуда, грязь – полный беспорядок.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что преступление было совершено на бытовой почве, чему послужил подобный асоциальный образ жизни «активистки».

«Убийство совершено на бытовой почве, в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми. Женщина вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе, и в компании с подозреваемым», – подчеркнула она.

Однако ни друзья, ни сторонники 40-летней Григорьевой по общественной деятельности продолжают настаивать на политических мотивах убийства – Григорьева как защитница ЛГБТ ранее попала в некие чёрные списки гомофобных организаций.

Виталий Беспалов, лично знавший Григорьеву, рассказал, что в адрес убитой поступали угрозы от подобных организаций.

По подозрению в убийстве Елены Григорьевой уже задержан 40-летний мигрант. Незадолго до трагедии убитую видели в пьяной компании, а рядом с местом убийства впоследствии нашли бутылку, что указывает на более простое объяснение причин происшествия.