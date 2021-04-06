Убийство украинским снарядом ребёнка в ДНР квалифицировано как теракт

06.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В ДНР возбуждено уголовное дело в отношении комбрига ВСУ, причастного к сбросу снаряда с БПЛА в жилом массиве, что привело к гибели пятилетнего ребёнка.

Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генпрокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело в отношении командира 59-й бригады. Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что БПЛА сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор.

Данное преступление квалифицированно как террористический акт», – сказал Денис Пушилин в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале военного корреспондента Андрея Руденко.

Отметим, по информации пресс-службы Генеральной прокуратуры ДНР причастного к гибели ребёнка комбата ВСУ зовут Геннадий Шаповалов. Уголовное дело расследуется в отношении Шаповалова и его подчинённых по факту совершения ими преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса ДНР.

Напомним, ранее бабушка погибшего от украинского обстрела ребёнка Наталья Терентьева рассказала, как произошла трагедия, и обратилась к украинским террористам.