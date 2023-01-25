«Убийство ВСУ двух поляков – это friendly fire, так бывает» – журналист варшавской газеты

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Гибель двух граждан Польши на своей территории от украинской ракеты ПВО в ноябре прошлого года можно квалифицировать как жертвы от «дружеского огня», в чём в любом случае виновата Россия.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил журналист польской «Dziennik Gazeta Prawna» Михал Потоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если всё и все говорят, что это была украинская ракета, то никто бы из неё не стрелял, если бы не российская агрессия. Независимо от того, чья это была ракета физически, очевидно, что виновата Россия как государство-агрессор. Очень сложно обвинять Украину за то, что она обороняет и защищает свою территорию. А то, что на войне бывает и friendly fire (дружественный огонь – ред.), то, что на войне бывают такие инциденты, это так бывает. В интернете пророссийские тролли играли на том, что смотрите, вы помогаете Украине, а украинцы убили нам двух граждан. Не русские убили поляков, а украинцы. Но пока что переживать Украине не о чем», – заверил Потоцкий.