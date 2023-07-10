Убит командир подлодки, которого Украина обвиняла в ударе по НАТОвцам в Виннице

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Сегодня утром в Краснодаре во время пробежки был убит 42-летний Станислав Ржицкий, в недавнем прошлом – командир подлодки Черноморского флота «Краснодар», которая, по данным украинской стороны, нанесла в июле 2022 года ракетный удар по дому офицеров Винницы в момент, когда там проходило совещание о передаче Украине очередной порции вооружений стран НАТО.

В последнее время Ржицкий занимал должность замначальника отдела по мобилизационной работе военкомата Краснодара.

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Убийца подкараулил офицера на утренней пробежке около спорткомплекса «Олимп» и четыре раза выстрелил ему в грудь и спину, после чего скрылся. Ржицкий умер на месте от ранений, нападавшего ищут. Убийство произошло в 300 м от памятника субмарине проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы.

Ранее Ржицкий, уроженец Севастополя, командовал подлодкой «Краснодар» Черноморского флота. За это он был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец», утверждавшего, что с этой субмарины год назад была запущена ракета «Калибр» по Виннице. Она накрыла дом офицеров, в котором проходило совещание ВСУ с кураторами из НАТО, но украинские СМИ истерили по поводу гибели мирных жителей.

Телеведущий Андрей Медведев приводит письмо от военнослужащего ВМФ, знакомого с Ржицким.

«Знал его, служили в соседних частях. Был самым молодым командиром подлодки. Офицер нового поколения, без матюков, солдафонщины. Гнобили его за это некоторые начальники. Думаю поэтому и ушел на берег служить. А по жизни – спокойный , тихий, вроде мухи не обидит. А когда понадобилось – выполнил все боевые приказы… Получается другие командиры тоже у хохлов на прицеле».

Скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, радовавшийся в 2014 году сожжению людей в Одессе, не смог удержаться от ликования и сейчас.

«В России еще одна сволочь подохла. Тенденция нам нравится», – написал Гончаренко.

Военкор Герман Куликовский считает, что убийство Ржицкого – это теракт, «продолжение истории с Дашей Дугиной и Владленом Татарским».

«Обосравшись с наступлением на Белгородское пограничье и знатно получив по соплям, ведомство Буданова вновь занялось тем, что умеет делать, то есть терроризмом. В очередной раз повторю: разного рода ждуны на новых территориях и заукры в старых границах России – питательная среда для ГУР, потому к ним должен быть применен режим «нулевой толерантности», – написал Куликовский в своем тг-канале.

«Украина – страна-террорист. И пока мы продолжаем ее жалеть, она убивает наших граждан», – возмущается журналист Юлия Витязева.

«Не могу вспомнить, а что-нибудь подобное происходило на Украине в последние полтора года? У нас есть «специальные службы», которые умеют уничтожать врагов в глубоком тылу?» – поддержал ее коллега Сергей Мардан.

С ними соглашается даже бывший автор закрытой либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Кирилл Шулика – он считает, что украинский теракт стал следствием отсутствием внятного ответа России на подрывы военкоров.

«Если все так, то это вообще вызов громче уже некуда. Даже не военкоры, потому что речь о высокопоставленном офицере российской армии. Это новый этап в деятельности украинских ДРГ на территории России. Когда не был принят вызов с военкорами, вот новый этап в принципе был ожидаем. Вызовы надо принимать».

Политолог Павел Данилин считает, что убийство Ржицкого – «это тот вызов, на который следовало бы ответить уничтожением тех самых центров принятия решений».

«И, даже зная, что ни на Банковой, ни в здании ГУР, ни в здании СБУ сейчас главных кровососов нет, уничтожить эти обители зла в ответ на грязное заказное убийство – было бы очень правильно. А еще – стоило бы ответить и «несоразмерно» – уничтожив, наконец, мосты, Бескидский тоннель и локомтивные депо с генерирующими подстанциями. А потом – назвать именем Ржицкого улицу в Киеве, рядом с бывшим проспектом Бандеры, который, в свою очередь, назвать именем Святого Владимира», – написал Данилин.