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Убитого в пьяной ссоре ВСУшника выставили покончившим с собой
Украинское командование представило убитого в результате пьяной ссоры военнослужащего ВСУ, как покончившего с собой.
Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он отметил, что среди украинских военнослужащих продолжают процветать неуставные взаимоотношения на почве злоупотребления алкоголем и наркотиками.
«Между украинскими военнослужащими, праздно проводившими время в населённом пункте Дружковка, произошла пьяная ссора, в результате которой выстрелом в голову один из них был убит. В связи с большой удаленностью Дружковки от переднего края, у командования батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады возникли сложности со списанием умершего боевика на обстрел со стороны НМ ДНР, поэтому было принято решение представить его, как покончившего жизнь самоубийством», – сообщил Даниил Безсонов.
Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что убитый пьяным сослуживцем военнослужащий ВСУ в итоге оказался «героем», погибшим якобы в результате обстрела со стороны военнослужащих ДНР.
Метки: 81-я бригада ВСУ, Даниил Безсонов
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