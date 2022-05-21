Убивая русских, ВСУ делают нашу работу – либерал Пономарёв

Новости Украины

Украинские националисты не воспринимают российских либералов за людей, как бы те ни пытались перед ними выслужиться.

Об этом говорили беглые либералы и предатели России за круглым столом в рамках конференции «СловоНово» в Тель-Авиве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мало того, что они (украинцы – ред.) говорят – не нужна нам ваша солидарность, они говорят, не нужны вы нам в качестве союзников. Вы нам нужны только мёртвые. Потому что хороших русских не бывает, хороший русский – мёртвый русский. После того, что вы сделали, у вас нет никакого морального оправдания, и вы ничего больше не можете, вы импотенты. Мы до Кремля дойдём с поставками оружия и так далее. То есть ситуация здесь, крайне печальная», – пожаловался либеральный публицист и литературный критик Юрий Володарский.

Его поддержал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, бежавший на Украину из России после обвинения в хищении десятков миллионов рублей. Он добавил, что российским либералам не нужно лезть со своей помощью к украинцам, а надо заняться устранением «очага агрессии» в РФ.

«К украинцам не надо лезть не только с советами, но и с помощью. Она на данный момент воспринимается как взятка, попытка откупиться. Каждый поступает по совести. Если совесть говорит о том, что давайте сделаем, – конечно, надо сделать. На нас, прежде всего, ответственность за устранение очага агрессии. Чтобы болезнь была вылечена. Кроме нас никто этого не может сделать. Помочь Украине могут все. А вылечиться внутри России никто не может, и сейчас украинская армия делает нашу работу», – заявил Пономарёв.

Напомним, ранее на форуме «СловоНово», организованном «галеристом» Маратом Гельманом, засветились Алла Пугачева, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Вениамин Смехов, Леонид Парфенов и другие.