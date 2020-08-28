Участники беспорядков в день инаугурации Путина требуют отменить приговор

28.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Верховный Суд России 16 сентября примет решение о возможном возобновлении производства в отношении лидеров «Левого фронта» Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которые ранее были признаны виновными в организации беспорядков на Болотной площади в день инаугурации Владимира Путина в 2012 году, но впоследствии оспорили приговор в Европейском суде по правам человека и добились решения о выплате компенсаций в размере 9 и 11 тысяч евро.

Реанимация так называемого «Болотного дела» инициирована самими адвокатами Развожаева и Удальцова. Они, ссылаясь на вердикт ЕСПЧ, хотят добиться отмены приговора своим клиентам, которые в 2014 году получили 4 года и 6 месяцев лишения свободы по решению московского городского суда.

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Нужно принять во внимание, что в подавляющем большинстве дел, в которых истцы – граждане России, выступают против российского государства, ЕСПЧ по тем или иным мотивам признает РФ неправой, что свидетельствует о предвзятости этого института. При этом, согласно принятым поправкам в Конституцию России, теперь решения международных институтов не могут довлеть над решениями институтов российских.

Напомним, что зимой 2011 года после выборов в Государственную Думу оппозиция в РФ проводила массовые митинги в Москве, заявляя о фальсификации результатов выборов в Госдуму.

Тогда была сформирована протестная коалиция, состоявшая из прозападных либералов, националистов и внесистемных левых. В состав коалиции входил и «Левый фронт», лидерами которого были Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.

После прошедших 4 марта 2012 года президентских выборов, на которых победу одержал Владимир Путин, 6 мая Координационным советом оппозиции была объявлена акция «Марш миллионов» против инаугурации российского президента, которая прошла во многих крупных городах России.

В Москве было заявлено шествие, которое шло по согласованному с властями маршруту, однако правоохранители оставили протестующим узкий коридор, что вызвало возмущение у них. Поначалу лидеры акции Удальцов, Навальный и Борис Немцов в ответ на это призвали своих сторонников к сидячему протесту, однако впоследствии появились призывы к прорыву оцепления, и тут версии расходятся, прозвучали ли они со стороны организаторов «Марша миллионов», которые отрицают это, либо же стали спонтанной инициативой. В результате начались столкновения с полицией, после чего были задержаны более четырех сотен человек. Также были возбуждены уголовные дела против более трех десятков человек за активное сопротивление правоохранителям, многие из них получили реальные сроки.

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Удальцов после выхода из тюрьмы продолжает политическую деятельность. На начало сентября им уже анонсированы новые протестные акции в рамках «мобилизации в поддержку Хабаровска».