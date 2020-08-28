Участники беспорядков в день инаугурации Путина требуют отменить приговор
Верховный Суд России 16 сентября примет решение о возможном возобновлении производства в отношении лидеров «Левого фронта» Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которые ранее были признаны виновными в организации беспорядков на Болотной площади в день инаугурации Владимира Путина в 2012 году, но впоследствии оспорили приговор в Европейском суде по правам человека и добились решения о выплате компенсаций в размере 9 и 11 тысяч евро.
Реанимация так называемого «Болотного дела» инициирована самими адвокатами Развожаева и Удальцова. Они, ссылаясь на вердикт ЕСПЧ, хотят добиться отмены приговора своим клиентам, которые в 2014 году получили 4 года и 6 месяцев лишения свободы по решению московского городского суда.
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Нужно принять во внимание, что в подавляющем большинстве дел, в которых истцы – граждане России, выступают против российского государства, ЕСПЧ по тем или иным мотивам признает РФ неправой, что свидетельствует о предвзятости этого института. При этом, согласно принятым поправкам в Конституцию России, теперь решения международных институтов не могут довлеть над решениями институтов российских.
Напомним, что зимой 2011 года после выборов в Государственную Думу оппозиция в РФ проводила массовые митинги в Москве, заявляя о фальсификации результатов выборов в Госдуму.
Тогда была сформирована протестная коалиция, состоявшая из прозападных либералов, националистов и внесистемных левых. В состав коалиции входил и «Левый фронт», лидерами которого были Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев.
После прошедших 4 марта 2012 года президентских выборов, на которых победу одержал Владимир Путин, 6 мая Координационным советом оппозиции была объявлена акция «Марш миллионов» против инаугурации российского президента, которая прошла во многих крупных городах России.
В Москве было заявлено шествие, которое шло по согласованному с властями маршруту, однако правоохранители оставили протестующим узкий коридор, что вызвало возмущение у них. Поначалу лидеры акции Удальцов, Навальный и Борис Немцов в ответ на это призвали своих сторонников к сидячему протесту, однако впоследствии появились призывы к прорыву оцепления, и тут версии расходятся, прозвучали ли они со стороны организаторов «Марша миллионов», которые отрицают это, либо же стали спонтанной инициативой. В результате начались столкновения с полицией, после чего были задержаны более четырех сотен человек. Также были возбуждены уголовные дела против более трех десятков человек за активное сопротивление правоохранителям, многие из них получили реальные сроки.
Удальцов после выхода из тюрьмы продолжает политическую деятельность. На начало сентября им уже анонсированы новые протестные акции в рамках «мобилизации в поддержку Хабаровска».
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