России на осень готовят коммуно-майдан

08.08.2020, Москва, Никита Антонов

Синхронно с либералами уличные акции протеста в Москве и регионах России на начало осени анонсируют и леваки. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов объявил о проведении «мобилизации в поддержку Хабаровска» на 13 сентября, день выборов в РФ.

Удальцов с Навальным и Каспаровым

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«Много нас должно быть, поэтому пока сейчас август, уже сегодня седьмое, пока тренируемся, готовимся. Я думаю, что перед 13 сентября я буду и КПРФ убеждать. Не будут давать митинги – задействуйте депутатов, надо проводить по всем регионам солидарную акцию. За неделю, может быть, до 13-го, солидарную акцию за наших кандидатов против «Единой России», против беспредела, за честные выборы, против узурпации и так далее. И за Хабаровск в том числе, так вот, готовимся», – сказал Удальцов во время стрима.

«И требуем еще раз от власти, снимайте запрет и все эти ограничения на митинги, снимайте, это просто жизненно важно, иначе вы нас вытолкните рано или поздно на баррикады, вытолкнете, и это будет очень-очень трагично, и неизвестно чем закончится», – пригрозил левак.

«Боремся, поддерживаем Хабаровск и выходим и будем выходить и завтра, и когда угодно – везде солидарность. Еще раз напомню: у нас ближайший час «Х» – это 13 сентября, всех призываю активизироваться, мобилизоваться, надо дать бой «единороссам», – добавил координатор «Левого фронта».

Отметим, что 28 июля Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 10 суток за несанкционированную акцию протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого силовики обвиняют в причастности к убийствам.