08.08.2020, Москва, Никита Антонов
 
Политика, Россия
Просмотров:

России на осень готовят коммуно-майдан


Синхронно с либералами уличные акции протеста в Москве и регионах России на начало осени анонсируют и леваки. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов объявил о проведении «мобилизации в поддержку Хабаровска» на 13 сентября, день выборов в РФ.

Удальцов с Навальным и Каспаровым

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Много нас должно быть, поэтому пока сейчас август, уже сегодня седьмое, пока тренируемся, готовимся. Я думаю, что перед 13 сентября я буду и КПРФ убеждать. Не будут давать митинги – задействуйте депутатов, надо проводить по всем регионам солидарную акцию. За неделю, может быть, до 13-го, солидарную акцию за наших кандидатов против «Единой России», против беспредела, за честные выборы, против узурпации и так далее. И за Хабаровск в том числе, так вот, готовимся», – сказал Удальцов во время стрима.

«И требуем еще раз от власти, снимайте запрет и все эти ограничения на митинги, снимайте, это просто жизненно важно, иначе вы нас вытолкните рано или поздно на баррикады, вытолкнете, и это будет очень-очень трагично, и неизвестно чем закончится», – пригрозил левак.

«Боремся, поддерживаем Хабаровск и выходим и будем выходить и завтра, и когда угодно – везде солидарность. Еще раз напомню: у нас ближайший час «Х» – это 13 сентября, всех призываю активизироваться, мобилизоваться, надо дать бой «единороссам», – добавил координатор «Левого фронта».


Отметим, что 28 июля Мещанский суд Москвы арестовал Удальцова на 10 суток за несанкционированную акцию протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого силовики обвиняют в причастности к убийствам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть