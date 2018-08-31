31.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, США, Украина
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Учения России в Средиземном море – прямой ответ на американские угрозы



Учениями в Средиземном море, которые Российская Федерация проводит с 1 по 8 сентября и в которых примет участие более 25 кораблей и 30 самолетов РФ показывает США, что не намерена шутить со Штатами и будет прикрывать свою группировку в Сирии как на земле, так и на воде.

Об этом в комментарии «Ридусу» заявил сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН Константин Труевцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, учения России в Средиземном море – это «неприкрытая демонстрация флага».

«Это прямой ответ на американские угрозы нанести удар по сирийской армии «в ближайшие дни». Ведь и заявления из Москвы в последние дня тоже звучат беспрецедентно жесткие», – заявил Труевцев.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что С 11 по 15 сентября на полигонах Центрального и Восточного военных округов пройдут крупнейшие военные учения за всю историю постсоветской России. В них примут участие порядка 300 тысяч военнослужащих и около 36 тысяч бронетехники.

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