В ЛДНР процентов 20 украинцев, остальных завёз Путин из РФ – недобитый «киборг»

22.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Прежде чем проводить выборы на территориях ЛДНР, нужен не только контроль Киева над границей с РФ, но и пять лет карантина – для того, чтобы в результате реинтеграции Донбасса в Верховную раду не попали «украиноненавидящие люди».

Об этом в эфире «Эмигрантского радио» заявил подполковник ВСУ, один из «киборгов», выживших после освобождения ополченцами донецкого аэропорта, Виталий Баранов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что делает на данный момент ТКГ, они ни к чему не приведут, а могут привести только к расколу самой Украины. Вот, полная амнистия, а кого амнистировать, тех, кто убивал наших? Вот пусть выйдет и скажет семьям погибших, что убийцу их ребенка, их мужа, сегодня амнистируют.

Второе, экономическая зона, да, особый статус. А почему не дать особый статус Закарпатью, Бессарабии, Прикарпатью? И у нас начнется такой маленький распад Украины на маленькие княжества.

Дальше, все эти совместные патрулирования. С кем патрулирование? Мы прекрасно понимаем, что на данный момент на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей осталось процентов 20 процентов украинцев, все остальные 80 процентов выехали на свободную Украину.

Там основная масса людей – это люди, которые завезены с России. И мы знаем, что если дадим им особенный статус, то покоя нам Россия не даст. Поэтому всегда это будет такой регион, который будет всегда вносить смуту и беспокойство в государство», – заявил Баранов.

«Проводить сейчас там выборы – а там есть какая-то украинская партия? Нет. Там есть допуск наших? Нет. Как там будет проведено? Это будет проведен второй референдум. Это просто узаконит их и всё. Потому этими действиями новые руководители Трехсторонней контактной группы подводят под то, чтобы узаконить это ОРДЛО.

Поэтому я категорически выступал и выступаю – против. На данный момент – контроль за границей, после этого должно пройти лет пять и только после этого проводить уже какие-нибудь выборы», – рассуждает экс-боевик АТО.

«То есть, сейчас это такая ловушка. Если там будут проведены выборы, то в органы власти могут попасть пророссийские боевики, преступники?» – спросила ведущая.

«Они попадут, двести процентов, что туда попадут преступники, попадут украиноненавидящие люди. Туда попадут люди, которые если пройдут в Верховную раду, будут изнутри уничтожать наше государство», – согласился Баранов.