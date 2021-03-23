Ученый объяснил, как России удалось поставить рекорд в создании антиковидной вакцины

23.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Технология, которая была использована для создания вакцины «Спутник V», изначально предусматривалась для других заболеваний.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев.

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«К этому препарату шли 25 лет. Та технология, которая была использована для его изготовления, была изначально задумана вовсе не для вакцинного производства, а для создания лекарств против тяжелых генетических заболеваний», – рассказал ученый.

По его словам, в один прекрасный день было решено попробовать эту технологию для вакцинного дела.

«Получилось прекрасно: тогда сделали препарат против коронавирусов SARS и MERS. Кроме того, по этой же технологии была сделана вакцина против геморрагической лихорадки Эбола, которая была признана лучшей в мире. В связи с этим, когда началась пандемия COVID-19, не пришлось искать новые технологии в темном лесу. Поэтому и удалось за короткий срок сделать вакцину против этого вируса», – говорит Зуев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российская вакцина триумфально становится новым символом страны.