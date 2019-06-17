Ученый призвал спасти Крымский заповедник от поползновений коммерсов

17.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Планы по зонированию территории и разрешению хозяйственной деятельности на значительной части Крымского природного заповедника, который недавно был понижен до статуса национального парка, несут угрозу природе полуострова.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ им. В.И.Вернадского Сергей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что в Крыму площадь заповедных зон в два раза меньше общероссийского показателя – всего 5,4% против 12%. При этом, полуостров считается одним из центров мирового биологического разнообразия.

«Здесь семь ландшафтных зон – и горы, и степи, и яйлы. Флористическое богатство, фаунистическое богатство. В конце концов, концентрация всей этой ценности – это Крымский природный заповедник. Единственный, который имеет необходимую площадь для самодостаточности этого заповедника в плане его главной задачи – сохранить эту природу», – заявил Иванов.

Предполагаемое же руководством «зонирование» парка и выделение части его территории под «хозяйственные нужды», по мнению эколога, противоречат законодательству.

«Хозяйственная зона по российскому закону может иметь место в национальных парках, как и в заповедниках, но ее территории и площадь определяется строго задачей обеспечения жизни людей, которые там живут. То есть, они могут иметь сенокосы, еще что-то необходимое для своей жизни. И обеспечение административных потребностей этого заповедника. Ни о какой прибыли речь не идет.

А в данном случае эта территория занимает семь тысяч гектаров. Весь заповедник 34 тысячи гектаров, а хозяйственная зона – семь тысяч. Это перевод чисто заповедных земель в хозяйственную зону.

Здесь можно все – можно строить, можно рубить, можно охотиться, можно конференции проводить. В этом проекте все это и предлагается. Более 40-ка видов туризма планируют. В том числе йога-туры, корпоративные вечеринки по случаю и без случая. Все, что только возможно – и джампинг, и джиппинг. Цель такая – заработать как можно больше под лозунгом «теперь можно, потому что это национальный парк», – добавил Иванов.